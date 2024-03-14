Нова місія українського захисника Андрія Рачка: звернення до спікера Джонсона

ВАШИНГТОН, округ Колумбія, США, 12 березня 2024 р.

Келсі Кімберлін, популярна американо-українська співачка, яка активно підтримує Україну своїм голосом та музичними відео, отримала новину про те, що її двоюрідний брат, Андрій Рачок, загинув на українському фронті після того, як його батальйон був змушений нормувати боєприпаси.

"Місія Андрія - переслідувати спікера Джонсона доти, доки він не знайде в собі хоча б частку мужності Андрія. Він не дозволить їм забути його ім'я, його обличчя чи його справу, бо вони нагадують про їхнє відступництво", - Келсі Кімберлін.

Її улюблений двоюрідний брат, Андрій Рачок, загинув 22 лютого 2024 року на передовій під Авдіївкою у віці 21 року. Він був обдарованим, шанованим і талановитим солдатом, який загинув як герой, захищаючи своїх побратимів. Його батальйон не мав необхідної вогневої потужності для відбиття ворожої артилерії та атак безпілотників через нормоване постачання боєприпасів.

Протягом чотирьох місяців спікер Палати представників Майк Джонсон та його колеги-республіканці цинічно відмовлялися дозволити двопартійним членам Конгресу проголосувати за необхідний і критично важливий пакет фінансування для України.

Ця перешкода призвела до загибелі та поранень тисяч українців, як військовослужбовців, так і цивільних, включаючи немовлят, дітей та вагітних жінок.

Сьогодні Келсі випустила відео під назвою "Нова місія Андрія Рачка", яке адресоване спікеру Джонсону та членам Палати представників Республіканської партії.

"Я хочу, щоб ви запам'ятали ім'я - Андрій Рачок", - сказала Келсі. "Він мій двоюрідний брат, і це його фотографія. Його привид тут, щоб переслідувати вас і приносити вам кошмари. Чому? Тому що ви зрадили його, народ України, історичне керівництво Сполучених Штатів і демократію в усьому світі".

Андрій народився в маленькому селі в Україні. Його виховували бабуся і дідусь, а мати і батько Келсі стали йому далекими родичами. Кожного літа в дитинстві Келсі відвідувала це маленьке село зі своєю сім'єю, де вони дуже зблизилися з Андрієм. Вони гралися, рибалили, плавали, проводили час на пляжах Азовського та Чорного морів. У серпні минулого року, коли Келсі повернулася до Києва з гуманітарною роботою, Андрій приїхав туди, щоб піти добровольцем до Збройних Сил. Він сказав, що тепер він людина, яка хоче захищати свою країну. Протягом наступних кількох місяців він надсилав Келсі фотографії зі свого підрозділу, і вона пишалася тим, що бачила його таким гарним у військовій формі.

Андрія поховали 26 лютого в його маленькому селі поруч з дідусем і бабусею Келсі. Все село вишикувалося на кілометри вздовж дороги на колінах, коли його товариші несли його до місця поховання. Його командир і товариші по службі хвалили його за силу і героїзм. Прапори України та його батальйону були передані його заплаканим дідусеві та бабусі за кілька хвилин до того, як його поклали в останню путь.

У відео Келсі сказала наступне: "Місія Андрія тепер полягає в тому, щоб переслідувати спікера Джонсона і його колег-республіканців, поки вони не знайдуть хоча б частку тієї мужності, яку він проявив у своєму трагічному, молодому житті. Він не дозволить їм забути його ім'я, його обличчя або його справу, тому що вони нагадують про їхнє відступництво".

Ukraine Front Line

Стаття доступна англійською мовою.

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