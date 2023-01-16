Росія намагається використати українських журналістів для проведення свого ІПСО

Росія намагається використовувати українських журналістів для проведення своїх Інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО), - розвідка.

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

За оцінками воєнної розвідки, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних Сил України. Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс держави.

P.S. "Наша команда хотіла б підкреслити, що приблизно в той самий час, коли розвідка опублікувала цю інформацію, ми зазнали масової атаки на наш обліковий запис у соціальних мережах. Ми повідомляємо світу про російсько-українську війну з її початку в 2014 році; ми залишаємося в Україні, виступаємо за Україну та 24/7 тримаємо інформаційний фронт, щоб допомогти Україні перемогти.

На жаль, аккаунти, що приймають в цій "кампанії" участь, стверджують, що "нас не існує"; "ми фальшиві"; "ми не офіційні"; "ми підтримуємо Росію", і "ми повинні замовкнути та слідувати їхнім "правилам", розробленим ким-зна?"

Ми заявляємо, що це не що інше, як спроба вплинути на нашу репутацію шляхом дезінформації людей, і це робиться стороною (-ами) на основі їх суб'єктивних поглядів, інтерпретацій або за чиїмось замовленням.

Для всіх, хто підтримує розповсюдження ненависті на адресу нашої команди, радимо подивитися в дзеркало і спочатку шукати ворога там.

Ми бажаємо кожному "прихильнику" цієї "кампанії" повторити наш шлях за 9 років постійного інформування 24/7 світової спільноти про події в Україні.

Ми вже передали дані про учасників "кампанії" представникам силових структур.

Ми цінуємо всіх, хто вважає нашу роботу корисною».

Команда Ukraine Front Lines

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